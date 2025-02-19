Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Twitter
Doç. Dr. Hasan Bardakçı
Doç. Dr. Hasan Bardakçı
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Silahlar Susarsa, Ekonomi Konuşur

GİRİŞ:
2025-02-19
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
2025-02-19
saat ikonu 10:25

Silahlar Susarsa, Ekonomi Konuşur

Türkiye, coğrafi konumuyla tarih boyunca ticaretin kalbi olmuş bir ülke. Ancak son 40 yıldır PKK ile süren çatışmalar, bu potansiyelin önünde hem insani hem de ekonomik bir duvar ördü. Silahların susması, yalnızca "barış" kelimesinin romantizmi değil; aynı zamanda Türkiye'nin küresel ticaret ve yatırım haritasında yeni bir sayfa açması demek. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Uluslararası yatırımcılar için en kritik kriter, öngörülebilirlik ve güvenlik. Türkiye, son yıllarda döviz kuru dalgalanmaları ve enflasyonla mücadele ederken, çatışma riskinin azalması, ülkeyi "yükselen piyasa" tanımının ötesine taşıyabilir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yatırım için uzun süredir bekleyen tarım, enerji ve lojistik projeleri, bölgesel istikrarla hız kazanabilir. Örneğin, Irak ve İran sınırındaki gümrük kapılarının etkinleşmesi, Türkiye’yi Avrupa-Asya koridorunda bir "üretim üssüne" dönüştürebilir.

Bu ek olarak çatışma bölgelerine yakın illerdeki doğal ve kültürel miras alanları (Hasankeyf’ten Nemrut’a), turizm gelirleriyle lokal ekonomiye nefes aldırabilir. Ayrıca, terörle mücadele için ayrılan bütçenin bir kısmı, Ar-Ge ve ihracata kaydırılırsa, tekstilden otomotive Türk markaları katma değerli üretimle küresel ligde yarışabilir. Unutmayalım: 2022’de savunma harcamalarına ayrılan 160 milyar TL’nin sadece yarısı bile yenilenebilir enerjiye aktarılsa, Türkiye enerji bağımlılığından kurtulma yolunda dev adımlar atabilir.

Ayrıca PKK’nın silah bırakması, Türkiye’nin AB ile gerilimli ilişkilerinde bir yumuşama zemini yaratabilir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konular yeniden masaya gelebilir. Ayrıca, Katar ve BAE gibi Körfez ülkeleriyle son dönemde derinleşen ticari iş birlikleri, bölgesel barışla birlikte doğrudan yatırımlara evrilebilir. Özellikle savunma sanayii ve inşaat sektöründeki Türk firmaları, Ortadoğu’da daha güçlü bir marka kimliği kazanabilir.

Benzer şekilde Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’nde Türkiye’nin jeopolitik önemi tartışılmaz. Ancak, Doğu Anadolu’daki istikrarsızlık, demiryolu ve enerji hatları projelerini sekteye uğratıyor. Çatışmalar sona ererse, Bakü-Tiflis-Kars hattı gibi mega projeler, Türkiye’yi Avrupa’yı Asya’ya bağlayan bir köprüye dönüştürebilir. Bu da transit ticaret gelirlerini katlayarak cari açığın kapanmasına yardımcı olabilir.

Elbette silahların susması, tek başına Türkiye’nin kronik ekonomik sorunlarını (enflasyon, işsizlik, dış borç) çözmeyecek. Ancak barış, ekonomiyi dizginleyen "görünmez vergiyi" ortadan kaldırarak reformlar için nefes aldıracak. Tarih bize gösterdi ki, ticaret yolları hep istikrarlı topraklardan geçer. Türkiye, bu fırsatı doğru değerlendirirse, 21. yüzyılın yükselen ekonomileri liginde hak ettiği yeri alabilir. Unutmayalım: Savaşın maliyeti sadece ölen insanlarla ölçülemez onların aziz hatıralarına elbette saygı duyulmalı ama savaş aynı zamanda kaçan fırsatların toplamıdır.
Son olarak bir söz ekleyerek bu haftaki köşe yazımı sonlandırmak istiyorum.

"Barış, Ekonomiye Yapılacak En Akıllı Yatırımdır."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.