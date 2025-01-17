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120 bin çivi, 9 ay çalışma: Filografi sanatıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni resmetti

17-01-2025 15:33 | Güncelleme: 17-01-2025 15:34
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

47 yaşındaki filografi sanatçısı Mustafa Baştan, hayalini gerçekleştirmek için Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Yaklaşık 15 yıldır filografi sanatıyla uğraşan Baştan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni bu sanatla resmetti. Mustafa Baştan, yaklaşık 8 yıl önce zihninde canlanan bu hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı hocası Aşır Düğer'in yönlendirmesiyle attığını ifade etti. İstanbul'a yerleştikten sonra 9 ay boyunca büyük bir sabır ve özveriyle çalışan sanatçı, eserini tamamlamak için tam 120 bin çivi ve 150 kilo ağırlığında malzeme kullandı. Baştan, filografi sanatının ince detaylarını anlattı.

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