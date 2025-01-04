Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>KÜLTÜR - SANAT>Yüksek hızlı trende Ferdi Tayfur şarkıları çaldı!

Yüksek hızlı trende Ferdi Tayfur şarkıları çaldı!

04-01-2025 21:15 | Güncelleme: 04-01-2025 21:28
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Yüksek Hızlı Tren Ankara-Sivas seferinde vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çaldı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın, tren içerisinde çekilen bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yalçın, "Eserleriyle milyonların yüreğine dokunan, müzik dünyamıza unutulmaz katkılarda bulunan büyük usta Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sanatıyla bıraktığı miras, gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edecektir. Demiryolcular adına kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi...

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Yüksek hızlı trende Ferdi Tayfur şarkıları çaldı! - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Yüksek hızlı trende Ferdi Tayfur şarkıları çaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten Rizelilere seslendi! 'Ana ocağımdan daha farklı ses çıkacaktır' - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten Rizelilere seslendi! 'Ana ocağımdan daha farklı ses çıkacaktır'
Trabzonlu vatandaştan ilginç tabelalı çözüm! 'Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir' - GÜNDEMGÜNDEM
Trabzonlu vatandaştan ilginç tabelalı çözüm! 'Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir'
Alkollü sürücü polisi canından bezdirdi! Sabır sınavı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Alkollü sürücü polisi canından bezdirdi! Sabır sınavı kamerada
Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük kavga! Necla Nazı ilk kez konuştu: 'Biz hastaneye nasıl gidelim' - GÜNDEMGÜNDEM
Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük kavga! Necla Nazı ilk kez konuştu: 'Biz hastaneye nasıl gidelim'
Ferdi Tayfur'un cenazesinde şoke eden kalabalık! Adım atacak yer kalmadı - GÜNDEMGÜNDEM
Ferdi Tayfur'un cenazesinde şoke eden kalabalık! Adım atacak yer kalmadı
Erdoğan sahneye Ferdi Tayfur şarkısıyla geldi - GÜNDEMGÜNDEM
Erdoğan sahneye Ferdi Tayfur şarkısıyla geldi
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde büyük kavga! Kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni birbirine girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde büyük kavga! Kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni birbirine girdi
Akran zorbalığında kan döküldü! Korkunç anları kayda aldılar - GÜNDEMGÜNDEM
Akran zorbalığında kan döküldü! Korkunç anları kayda aldılar
Tekme tokat dövüp bıçakladılar! Öldüresiye dayak kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Tekme tokat dövüp bıçakladılar! Öldüresiye dayak kamerada!
Yaşlı kadının Ferdi Tayfur feryatları yürek yaktı! Gözyaşlarına boğuldu: 'Kolum bacağım gitti! - GÜNDEMGÜNDEM
Yaşlı kadının Ferdi Tayfur feryatları yürek yaktı! Gözyaşlarına boğuldu: 'Kolum bacağım gitti!
AKM önünde tüyleri diken diken eden anlar! 'Ferdi Baba' için yağmur çamur dinlemediler: Hep bir ağızdan söylediler - GÜNDEMGÜNDEM
AKM önünde tüyleri diken diken eden anlar! 'Ferdi Baba' için yağmur çamur dinlemediler: Hep bir ağızdan söylediler
Maç değil savaş alanı! Kocaelispor maçında çıkan olaylar sonrası polis yaralandı - GÜNDEMGÜNDEM
Maç değil savaş alanı! Kocaelispor maçında çıkan olaylar sonrası polis yaralandı
Gökyüzünde görsel şölen! Ay ve Venüs'lü unutulmaz manzara - GÜNDEMGÜNDEM
Gökyüzünde görsel şölen! Ay ve Venüs'lü unutulmaz manzara
Dehşete düşüren anlar! Talihsiz kadını 5 dakika arayla iki araç ezdi - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşete düşüren anlar! Talihsiz kadını 5 dakika arayla iki araç ezdi
Yaşlı kadın, kumar oynarken yakaladığı eşini dövdü! Sinirden motosikleti bile devirdi - GÜNDEMGÜNDEM
Yaşlı kadın, kumar oynarken yakaladığı eşini dövdü! Sinirden motosikleti bile devirdi
Ferdi Tayfur'un sevenleri hastaneye akın etti! - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Ferdi Tayfur'un sevenleri hastaneye akın etti!
Şırnak artık petrolle ve sanatla konuşuluyor: Şehr-i Nuh konseri tam not aldı! - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Şırnak artık petrolle ve sanatla konuşuluyor: Şehr-i Nuh konseri tam not aldı!
70 bin lira isteniyor! Scorpions ve Megadeth’in İstanbul konseri biletleri karaborsaya düştü - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
70 bin lira isteniyor! Scorpions ve Megadeth’in İstanbul konseri biletleri karaborsaya düştü
İskilip Kalesi'nde 2 bin yıllık dehliz, üstü Osmanlı altı Roma - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
İskilip Kalesi'nde 2 bin yıllık dehliz, üstü Osmanlı altı Roma
Picasso’nun ünlü tablosu satıldı, fiyatı dudak uçuklattı - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Picasso’nun ünlü tablosu satıldı, fiyatı dudak uçuklattı
Binadan sarkıtıldı! Paris’te görenleri şaşkına çeviren sergi - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Binadan sarkıtıldı! Paris’te görenleri şaşkına çeviren sergi
Osmanlı dönemine ait ‘Saltanat Tahtı’ ele geçirildi! Tahta paha biçilemiyor - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Osmanlı dönemine ait ‘Saltanat Tahtı’ ele geçirildi! Tahta paha biçilemiyor
Sülaymaniye'de geri sayım! Külliyenin son hali havadan görüntülendi - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Sülaymaniye'de geri sayım! Külliyenin son hali havadan görüntülendi
Selçuklu hükümdarlarının DNA'larıyla heykelleri yapıldı! Görenler gözlerine inanamadı - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Selçuklu hükümdarlarının DNA'larıyla heykelleri yapıldı! Görenler gözlerine inanamadı