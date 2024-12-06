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Cıstak yılın zirvesine oturdu, Aydilge tepki gösterdi: "Kadın aşağılanıyor"
06-12-2024 02:13
| Güncelleme: 06-12-2024 02:21
Spotify, 2024 yılının en popüler sanatçılarını ve şarkılarını açıkladı. Türkiye’de yılın en çok dinlenen sanatçısı Semicenk olurken, en fazla ilgi gören şarkı, Era7capone, Batuflex ve Narco’nun ortak çalışması olan “Cıstak” oldu. Ancak bu durum, müzisyen Aydilge’nin tepkisine yol açtı.
Aydilge, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin bu sene en çok dinlenilen şarkısı ‘Cıstak’ olmuş” diyerek eleştirisini dile getirdi. Şarkının sözlerinde, kadın bedeninin aşağılandığını, para ve markaların yüceltilip, zararlı alışkanlıkların özendirildiğini belirten Aydilge, bu tür içeriklerin gençler arasında yaygınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti.
Aydilge kadına şiddetin arttığına dikkat çekerek “Bu şarkılar uzaydan gelmiyor, bizim toplumumuzdan çıkıyor” sözlerini sürdürdü. Sanatçı yasaklama yerine kültürel farkındalık oluşturulmasını istedi.