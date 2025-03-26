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CHP lideri Özgür Özel ülkesini İngiliz'e şikayet etti!

CHP lideri Özgür Özel ülkesini İngiliz'e şikayet etti! "Niye tepki göstermediniz?"

CHP lideri Özgür Özel, İBB'ye yönelik operasyonlar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili BBC’ye röportaj verdi, Protesto gösterilerine destek vermeyen İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a sitem eden Özel, "Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız. Bu nasıl dostluk?" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİNİN BEŞİĞİ İNGİLTERE..."

Türkiye'deki yargı sistemini de şikayet eden Özel, "İBB Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İngiliz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız" dedi.

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