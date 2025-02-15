CHP'de kurultay tartışmalarına Gürsel Tekin'den tepki: 'Ağlamak istiyorum'

TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında, Özgür Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayın şaibeli olduğu iddiaları ele alındı.

Programa katılan CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, kurultayın şeffaflığına dair endişelerini dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi asla paranın ve çıkarların konuşulacağı bir parti olmadı. Çok üzgünüm, içimden ağlamak geliyor. CHP açısından çok sorunlu ve sıkıntılı bir durum. Eğer kurultayda şaibe delilleri varsa, bu gerçekten büyük bir sorun" dedi.