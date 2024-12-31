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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ama yaşlanmışsınız’ yorumu gülümsetti

31-12-2024 20:28 | Güncelleme: 31-12-2024 20:33
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy’de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’ni ziyaret etti. Sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya gelen Erdoğan, onlarla sohbet ederek karanfiller hediye etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Darülaceze sakinleriyle sıcak diyaloglar yaşandı. Kendini tanıttığı bir sakinle arasında geçen sıcak diyalogda, "Ama yaşlanmışsınız," yorumuna "Kim yaşlanmıyor ki, hepimiz yaşlanıyoruz," yanıtını vererek gülümsemelere neden oldu.

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