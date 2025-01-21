Özgür Özel'in 'adayımız hazır' dediği isim kim? Fatih Atik canlı yayında açıkladı

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Başıboş köpek kurbanı Eslem'in ölümünde büyük ihmal: 4 gün önce de çocuklara saldırmışlar

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Başıboş köpek kurbanı Eslem'in ölümünde büyük ihmal! 4 gün önce de çocuklara saldırmışlar

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