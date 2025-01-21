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Özgür Özel'in 'adayımız hazır' dediği isim kim? Fatih Atik canlı yayında açıkladı

21-01-2025 00:34 | Güncelleme: 21-01-2025 00:36
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

CHP lideri Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Hodri meydan. Benim partim hazır, ben hazırım, adayımız hazır" dedi. Özel'in 'adayımız hazır' diyerek hangi ismi kastettiği merak konusu olurken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten konuya ilişkin bir değerlendirme geldi. Atik, "Bugün konuştuğum isimlerden bazıları bunu söyledi. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu var, bir tarafta Mansur Yavaş var, bir tarafta Kemal Bey var, öbür tarafta Özgür özel var. Adaylığın açıklanması durumunda Mansur Yavaş'ı nereye koyacaksınız?" diyerek kulislerde geçenleri canlı yayında açıkladı.

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