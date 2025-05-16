Boy-kilo ölçümlerinde vatandaşlarla sağlık personeli arasında ilginç diyaloglar

Sağlık Bakanlığı, toplumda fazla kiloluluk ve obezite ile mücadelede farkındalık oluşturulması, vatandaşların sağlıklı kilo aralığını öğrenmesi ve ölçüm sonuçlarına göre ihtiyacı olanların sağlık hizmetine ulaşmasının sağlanması amacıyla 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' uygulamasını hayata geçirdi.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE "EYVAH" DİYEREK KARŞILADI

Eskişehir'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ideal kiloda olduğu üzerine sağlık personeliyle iddiaya giren ve beden kitle endeksi üst sınırda çıkan kadın bu durumu "Eyvah" diyerek karşıladı.

Yurt genelinde 2010 yılında başlatılan 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' çerçevesinde güncellenerek uygulanmaya devam eden 'Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı' doğrultusunda yakın bir tarihte saha kampanyası başlatıldı.

Uygulama için kent merkezlerinde vatandaşların boy ve kilo ölçümü yapılıp beden kitle endeksinin hesaplandığı stantlar kuruldu. En az 10 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği kampanyaya yoğun ilgi gösterilirken, vatandaşlar ile sağlık personeli arasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı.