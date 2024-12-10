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Beşiktaş'ta 'golü kim attı?' tartışması! Futbolcular arasında güldüren diyalog
10-12-2024 09:55
| Güncelleme: 10-12-2024 10:01
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta golü kimin attığı konusunda bir belirsizlik yaşandı. Alex Oxlade-Chamberlain'in sol kanattan içeri yaptığı orta doğrudan kaleye yöneldi ve ağlara gitti. Chamberlain'in ortasına hamle yapan Ciro Immobile'nin topa dokunup dokunmadığı ise tartışmalara sebep oldu. Immobile, golün ardından coşkulu bir sevinç yaşadı ve stadyumda Immobile anonsu yapıldı. Ancak görüntüler incelendiğinde Immobile'nin topa dokunmadığı görüldü. TFF, golü Chamberlain'e yazdı. Karşılaşmanın ardından tesislerde futbolcular arasındaki diyaloglar izleyenleri kahkahaya boğdu.