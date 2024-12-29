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Beşiktaş'ta seçim gerginliği: Mete Vardar oğlunu tokatladı

29-12-2024 21:25 | Güncelleme: 29-12-2024 21:27
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Banu İriç

Beşiktaş Genel Kurulu’nda Mete Vardar'ın oğluna attığı tokat şaşkınlığa uğrattı. Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Oy verme işlemlerinin ardından başlayan oy sayım sürecinde tansiyon yükseldi. İlk beş sandık sonuçlarına göre Serdal Adalı’nın önde olduğu açıklanırken, Adalı’yı destekleyen kongre üyelerinin “Hasan Arat gelecek, hesap verecek” tezahüratları salonu karıştırdı. Kürsüde bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar, duruma sert tepki göstererek, “Ayıp! Terbiyesizlik yapmayın. Birlik beraberlik diyoruz ama orayı bağırttırıyorsunuz,” ifadelerini kullandı. Yaşanan gerginlik sırasında Mete Vardar’ın kendisini sakinleştirmeye çalışan oğluna tokat atması dikkat çekti.

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