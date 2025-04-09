PSG ve Aston Villa taraftarları arasında büyük kavga! Savaş alanı gibi

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz kulübü Aston Villa arasında, Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasına saatler kala, Paris'te taraftarlar arasında olaylar yaşandı. Parc des Princes'ta oynanacak mücadele öncesi Aston Villa taraftarları bir kafede otururken, PSG'li holiganların saldırısına uğradı. Paris sokaklarında dakikalarca süren kaos yaşanırken, tabureler silah olarak kullanıldı ve iki takımın taraftarları arasında göğüs göğüse kavgalar yaşandı.