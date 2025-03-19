2025 Honda Civic çarpışma testine sokuldu! Sonuç şaşırtmadı

Çarpışma testi nedir?

Araç çarpışma testi, bir aracın kaza anındaki güvenliğini değerlendirmek için yapılan kontrollü çarpışma simülasyonudur. Testler, araçların yolcuları nasıl koruduğunu ve güvenlik sistemlerinin (hava yastıkları, emniyet kemerleri, şasi dayanıklılığı vb.) etkinliğini belirlemek için yapılır. Euro NCAP, IIHS ve NHTSA gibi kuruluşlar bu testleri gerçekleştirerek araçlara güvenlik derecelendirmeleri verir.