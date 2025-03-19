2025 Honda Civic çarpışma testine sokuldu! Sonuç şaşırtmadı
Türkiye'de de satılmakta olan yeni Honda Civic modeli, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saygın kuruluşlardan Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından zorlu bir çarpışma testine tabi tutuldu. Görüntülerde, kırmızı renkli Civic'in önden bariyerlere çarparak sert bir darbe aldığı görülüyor. Testin sonucunda aracın yolcularını başarılı bir şekilde koruduğu anlaşıldı.
Model, "En Güvenli Araç Seçimi+" sertifikasına sahip oldu.
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Sıkça Sorulan Sorular
Çarpışma testi nedir?
Araç çarpışma testi, bir aracın kaza anındaki güvenliğini değerlendirmek için yapılan kontrollü çarpışma simülasyonudur. Testler, araçların yolcuları nasıl koruduğunu ve güvenlik sistemlerinin (hava yastıkları, emniyet kemerleri, şasi dayanıklılığı vb.) etkinliğini belirlemek için yapılır. Euro NCAP, IIHS ve NHTSA gibi kuruluşlar bu testleri gerçekleştirerek araçlara güvenlik derecelendirmeleri verir.