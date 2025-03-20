Antep fıstığı AirPods kulaklığa dönüştürüldü

İlginç projeleriyle tanınan YouTuber Penguin DIY, Antep fıstığı kabuğundan çalışan bir kablosuz kulaklık üretti. Ünlü içerik üreticisi, kulaklığı tasarladığı anları, en ince ayrıntısına kadar videoya kaydetti ve YouTube kanalında paylaştı.

ANTEP FISTIĞINDAN KULAKLIK GERÇEK OLDU

Paylaşılan videoda, sıradan bir kablosuz kulaklığın parçalarına ayrıldığı ve bileşenlerinin küçültüldüğü görülüyor. Daha sonra tüm elektronik parçalar, özenle minyatür bir tutucu üzerine yerleştiriliyor. Mikrofon, batarya ve diğer bileşenler çalışır hale getirildikten sonra, yapıştırıcı ve magnetler yardımıyla Antep fıstığı kabuğunun içine yerleştiriliyor.

25 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan kulaklık, şarj edilebilir olmasıyla da tam anlamıyla gerçek bir kablosuz kulaklık gibi çalışıyor. Videoda, kulaklığın kulağa takılabildiği ve özel kutularına uygun şekilde tasarlandığı da net bir şekilde görülüyor.