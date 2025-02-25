Bu Çinli robot, çoğu insanın cesaret bile edemediği 'öne takla atma' hareketini kolayca yapabiliyor

Çin merkezli EngineAI şirketi, dünyanın ilk öne doğru takla atan insansı robotunu geliştirdi. Daha önce Boston Dynamics'in Atlas robotu, 2017'de ters takla atma yeteneğini sergilemişti. Ancak öne takla atmak, ters taklaya göre katbekat zor bir hareket. Bu yüzden EngineAI'ın paylaştığı video, insansı robotların hareket kabiliyeti açısından "devrim niteliğinde" desek yanlış olmaz.

ÖNE TAKLA, NEDEN GERİYE TAKLADAN DAHA ZOR?

Robotların akrobatik hareketleri, son yıllarda büyük gelişmeler kaydetti. Ancak öne takla atmak, teknik açıdan ters taklaya göre daha karmaşık bir süreç gerektiriyor.

Bunun başlıca sebepleri arasında algısal ve fiziksel zorluklar yer alıyor. Öne takla atarken, dönüş sırasında robot (ve insanlar) yere bakış açısını kaybeder. Bu yüzden iniş anını son ana kadar fark etmek zordur. Ters taklalarda vücut kalça kasları, hamstringler ve sırt kasları gibi daha güçlü kas gruplarını kullanırken ön taklalarda ise daha çok karın kasları ve kalça fleksörleri devreye girer.

Öte yandan ters taklada vücut kıvrılma pozisyonunu (tuck) daha kolay alabilirken, öne taklada bu pozisyonu korumak genellikle daha zor olur.

İnsanlar için en büyük zorluklardan biri ise korku faktörü. Havada takla atmak cesaret gerektirir ve eğer yeterince güçlü sıçramazsanız veya dönüşü tam olarak tamamlayamazsanız, kuvvetle muhtemel başınızın üzerine düşebilirsiniz.

ROBOTLAR İÇİN BU BİR SORUN DEĞİL

Ancak EngineAI'ın geliştirdiği robot için bu sorunlar geçerli değil. Robotun güçlü motorları, gelişmiş eklem yapısı ve hassas yazılımı sayesinde öne takla atması mümkün hale geliyor. İnsanların tereddüt edip cesaret edemeyeceği hareketleri, hiç çekinmeden yapabiliyor. Bu gelişme ise insansı robotların yalnızca yürümek, koşmak veya sıçramakla kalmayıp, spor ve akrobatik hareketleri de hassas bir şekilde yapabileceğini kanıtlıyor.