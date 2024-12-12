'Bu video yüksek miktarda ses içerebilir!' Dikkat çeken KAAN paylaşımı
12-12-2024 11:43
| Güncelleme: 12-12-2024 11:45
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), 5. nesil savaş uçağı KAAN'dan yeni görüntüler paylaştı. "Yoğun istek üzerine, yine, yeniden KAAN" notuyla yapılan paylaşımda motor gücüne dikkat çekilerek "Bu video yüksek miktarda ses içerebilir!" ifadelerine yer verildi. Görüntülerde KAAN'ın 'afterburner' (art yakıcı) özelliğini aktif ettiği anlar yer aldı. Afterburner, çoğunlukla askeri süpersonik uçaklar olmak üzere bazı jet motorlarında bulunan ek bir bileşendir. Amacı, genellikle süpersonik uçuş, kalkış ve muharebe durumları için itmede artış sağlamak olarak bilinir.