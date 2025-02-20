Festivalde sergilenen robot kontrolden çıktı! Çevresindekilere kafa atmaya çalıştı, görevliler zor ayırdı

Çin'de düzenlenen bir festivalinde sergilenen robot, beklenmedik bir şekilde kontrolden çıktı ve çevresindeki insanlara kafa atmaya çalıştı. Şaşkın bakışlar arasında gerçekleşen olay, festival katılımcıları tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Başlangıçta normal bir şekilde sergilenen robot aniden agresif tavırlar sergilemeye başladı. Önce rastgele hareketler yapan robot, daha sonra çevresindeki insanlara yönelerek kafa atmaya çalıştı.