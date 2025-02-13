GÖKBEY'den 60 saatlik performans! İsveç'te soğuk havaya meydan okudu

Türkiye'nin yerli ve milli genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen test süreci kapsamında önemli bir eşiği daha geçti. GÖKBEY, İsveç'in Kiruna bölgesinde gerçekleştirilen zorlu soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı.

-30 DERECEYE DAYANDI

Sivil ve askeri sertifikasyon sürecinin kritik aşamalarından biri olan bu testler, -30 derece hava koşullarında helikopterin performansını ölçmek için gerçekleştirildi. Yaklaşık bir ay süren testler, GÖKBEY'in aşırı soğuk hava şartlarında güvenilirliğini ve dayanıklılığını kanıtladı. Helikopter, iklimlendirme sistemlerinin tekil performanslarının hava aracı seviyesinde değerlendirildiği yer testleri ile İtki, döner kanat ve hidrolik testlerini geçti.

Test süreci boyunca GÖKBEY'in kontrol edilebilirlik ve performans odaklı uçuş testlerinde iniş-kalkış ve uçuş limitlerini belirleyen zorlayıcı manevralar gerçekleştirildi. Testler, hız limitleri ve piste yaklaşım açıları soğuk hava şartları için uygulandı. Havacılık emniyet kriterleri çerçevesinde arıza senaryolarında güvenli uçuş kabiliyeti de başarıyla kanıtlanırken, 176 knots hızında kontrol edilebilirlik testleri icra edildi.

TOPLAM 60 SAATLİK UÇUŞ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) deneyimli yer personeli, pilot, uçuş test mühendisi, tasarım ve proje çalışanlarının emniyet öncelikli çalışmaları ile -30C'ye varan sıcaklıklarda 600'den fazla tekil test noktası, 60 sorti ve toplam 60 saatlik uçuş başarıyla tamamlandı.