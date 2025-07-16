MIT'den engelleri ortadan kaldıran biyonik protez: Yürümeyi kolaylaştırıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, diz üstü bacak ampütasyonları geçiren kişiler için bir protez geliştirdi. "e-OPRA" adı verilen yeni sistem, geleneksel protezlerden farklı olarak, biyonik bir dizin hastanın kas ve kemiğiyle entegre olmasını sağlıyor. Bu sayede hastalar, daha hızlı yürüyebilme, merdiven çıkabilme ve engelleri aşma gibi günlük aktivitelerde daha fazla kontrol ve denetim elde ediyor.