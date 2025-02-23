Norveçli 1X, ev işleri yapabilen insansı robotunu tanıttı! 10 parmağında 10 marifet

Norveç merkezli robotik şirketi 1X, ev işlerine yardımcı olması için tasarlanan insansı robot Neo Gamma'yı tanıttı. Daha önce ağustos ayında duyurulan Neo Beta'nın güncellenmiş bir versiyonu olan Neo Gamma, ev yaşamına entegre edilebilecek bir prototip olarak geliştirildi.

Şirketin paylaştığı tanıtım videosunda Neo Gamma, kahve servisi yapmak, eğik bir çerçeveyi düzeltmek, yerleri süpürmek, eşyaları taşımak, tezgah temizliği yapmak ve camları silmek gibi çeşitli görevleri yerine getirirken görülüyor. Gerçek yaşam senaryolarında test edilmek üzere geliştirilen bu robot, kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.