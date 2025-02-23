Norveçli 1X, ev işleri yapabilen insansı robotunu tanıttı! 10 parmağında 10 marifet
Norveç merkezli robotik şirketi 1X, ev işlerine yardımcı olması için tasarlanan insansı robot Neo Gamma'yı tanıttı. Daha önce ağustos ayında duyurulan Neo Beta'nın güncellenmiş bir versiyonu olan Neo Gamma, ev yaşamına entegre edilebilecek bir prototip olarak geliştirildi.
Şirketin paylaştığı tanıtım videosunda Neo Gamma, kahve servisi yapmak, eğik bir çerçeveyi düzeltmek, yerleri süpürmek, eşyaları taşımak, tezgah temizliği yapmak ve camları silmek gibi çeşitli görevleri yerine getirirken görülüyor. Gerçek yaşam senaryolarında test edilmek üzere geliştirilen bu robot, kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
Neo Gamma hangi ev işlerini yapabiliyor?
Neo Gamma, kahve servisi yapma, çerçeve düzeltme, yerleri süpürme, eşyaları taşıma, tezgah temizliği yapma ve camları silme gibi çeşitli ev işlerini yerine getirebiliyor.
İnsansı robot nedir?
İnsansı robot, adı üstünde "insan" benzeri bir yapıya sahip, genellikle iki kola, iki bacağa ve bir başa sahip olan, insanların yaptığı bazı işleri yerine getirebilen robotlardır. Yapay zeka ve sensörler sayesinde çevrelerini algılayabilir, konuşabilir, nesneleri taşıyabilir ve belirli görevleri yerine getirebilir.