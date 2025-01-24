Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>TEKNOLOJİ>Starlink uyduları Bitlis semalarında: Görenler telefona sarıldı!

Starlink uyduları Bitlis semalarında: Görenler telefona sarıldı!

24-01-2025 00:14 | Güncelleme: 24-01-2025 00:15
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Van Gölü semalarında görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dikkat çekici görüntüleri ölümsüzleştiren vatandaşlar, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularını görüntülemeyi başardı...

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Starlink uyduları Bitlis semalarında: Görenler telefona sarıldı! - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Starlink uyduları Bitlis semalarında: Görenler telefona sarıldı!
Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı! - YAŞAMYAŞAM
Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı!
Bu yol sürücülerin kabusu oldu! Bir ayda 15 kaza meydana geldi - GÜNDEMGÜNDEM
Bu yol sürücülerin kabusu oldu! Bir ayda 15 kaza meydana geldi
Şüpheli valiz alarma geçirdi! Bomba imha ekipleri sevk edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Şüpheli valiz alarma geçirdi! Bomba imha ekipleri sevk edildi
Çinli Chery, suda yüzen ve tank dönüşü yapan otomobil tasarladı - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Çinli Chery, suda yüzen ve tank dönüşü yapan otomobil tasarladı
Yamaç paraşütçüsü kemerinden kaydı ve yere çakıldı! - DÜNYADÜNYA
Yamaç paraşütçüsü kemerinden kaydı ve yere çakıldı!
Bu acıya yürek dayanmaz! Bir eliyle kızının bir eliyle eşinin tabutunu tuttu - GÜNDEMGÜNDEM
Bu acıya yürek dayanmaz! Bir eliyle kızının bir eliyle eşinin tabutunu tuttu
Otoparkın duvarını yıktı yere çakıldı - DÜNYADÜNYA
Otoparkın duvarını yıktı yere çakıldı
Fotoğraf sevdası canından ediyordu! Dehşet anları kamerada - DÜNYADÜNYA
Fotoğraf sevdası canından ediyordu! Dehşet anları kamerada
Otel yangınında ölen anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Otel yangınında ölen anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu
Dev balığı görünce şaşkına döndü! Verdiği tepki sosyal medyayı salladı - GÜNDEMGÜNDEM
Dev balığı görünce şaşkına döndü! Verdiği tepki sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu - GÜNDEMGÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu
Dünyada bir benzeri daha yok! Tüm teklifleri reddetti, papazlar peşine düştü - GÜNDEMGÜNDEM
Dünyada bir benzeri daha yok! Tüm teklifleri reddetti, papazlar peşine düştü
Motosiklet tutkunu 75'lik çift sosyal medyada gündem oldu! 'Ne yapayım duramıyorum' - GÜNDEMGÜNDEM
Motosiklet tutkunu 75'lik çift sosyal medyada gündem oldu! 'Ne yapayım duramıyorum'
Kamyonun çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu: Kaza anları kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kamyonun çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu: Kaza anları kamerada
Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler! Bışıboş köpekler bu kez de paraşütçülerin kâbusu oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler! Bışıboş köpekler bu kez de paraşütçülerin kâbusu oldu
Çinli Chery, suda yüzen ve tank dönüşü yapan otomobil tasarladı - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Çinli Chery, suda yüzen ve tank dönüşü yapan otomobil tasarladı
Ultra ince Galaxy S25 Edge modeli duyuruldu: İşte ilk videolar - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Ultra ince Galaxy S25 Edge modeli duyuruldu: İşte ilk videolar
Rizeli Emine teyze, "Bugün ne yemek yapsam" kararsızlığını yapay zeka ile bitirdi - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Rizeli Emine teyze, "Bugün ne yemek yapsam" kararsızlığını yapay zeka ile bitirdi
Bayraktar TB3'ten bir gururlandıran başarı daha: İlk mühimmat atış testinde tam isabet - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Bayraktar TB3'ten bir gururlandıran başarı daha: İlk mühimmat atış testinde tam isabet
Bu sesi duyarsanız başınıza meteor yağıyor olabilir! Kanada'da şok olay - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Bu sesi duyarsanız başınıza meteor yağıyor olabilir! Kanada'da şok olay
SpaceX'in Starship'i atmosfere böyle girdi! Parçaları meteor gibi gökyüzünü aydınlattı - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
SpaceX'in Starship'i atmosfere böyle girdi! Parçaları meteor gibi gökyüzünü aydınlattı
Huawei'nin sıra dışı dosya paylaşım yöntemi: "Avuçla ve gönder" - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Huawei'nin sıra dışı dosya paylaşım yöntemi: "Avuçla ve gönder"
ANKA III'ten bir ilk! Gövde içerisinden mühimmat atışı başarıyla gerçekleşti - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
ANKA III'ten bir ilk! Gövde içerisinden mühimmat atışı başarıyla gerçekleşti
Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KALKAN DİHA önemli bir testi daha tamamladı - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KALKAN DİHA önemli bir testi daha tamamladı