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Starlink uyduları Bitlis semalarında: Görenler telefona sarıldı!

YAŞAM

Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı!

GÜNDEM

Bu yol sürücülerin kabusu oldu! Bir ayda 15 kaza meydana geldi

GÜNDEM

Şüpheli valiz alarma geçirdi! Bomba imha ekipleri sevk edildi

TEKNOLOJİ

Çinli Chery, suda yüzen ve tank dönüşü yapan otomobil tasarladı

DÜNYA

Yamaç paraşütçüsü kemerinden kaydı ve yere çakıldı!

GÜNDEM

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir eliyle kızının bir eliyle eşinin tabutunu tuttu

DÜNYA

Otoparkın duvarını yıktı yere çakıldı

DÜNYA

Fotoğraf sevdası canından ediyordu! Dehşet anları kamerada

GÜNDEM

Otel yangınında ölen anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu

GÜNDEM

Dev balığı görünce şaşkına döndü! Verdiği tepki sosyal medyayı salladı

GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu

GÜNDEM

Dünyada bir benzeri daha yok! Tüm teklifleri reddetti, papazlar peşine düştü

GÜNDEM

Motosiklet tutkunu 75'lik çift sosyal medyada gündem oldu! 'Ne yapayım duramıyorum'

GÜNDEM

Kamyonun çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu: Kaza anları kamerada

GÜNDEM

Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler! Bışıboş köpekler bu kez de paraşütçülerin kâbusu oldu