Tesla'nın insansı robotu Optimus, zorlu arazi testinde şov yaptı
10-12-2024 14:39
| Güncelleme: 10-12-2024 14:39
Tesla, insansı robotu Optimus'un gelişimini sergilemeye devam ediyor. Yeni paylaşılan bir videoda, robot dış ortamda küçük bir tepeye tırmanıp indi ve düşerken insan benzeri tepkiler verdi. Tesla CEO'su Elon Musk, Optimus'un artık sinir ağlarıyla uzuv kontrolü sayesinde değişken zeminlerde yürüyebildiğini belirtti. Daha önce, robotun havada tenis topu yakalayabildiği bir video paylaşılmıştı.