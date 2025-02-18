TUSAŞ'tan gururlandıran KAAN paylaşımı: 'Bir milletin iradesinin yükselişi'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın yeni videosunu "Göklere yazılan bir adımız, kalbimize kazınan bir KAAN’ımız var" notuyla dün yayınlamıştı. Şirket bugün o paylaşımına gelen bazı yorumları derlediği özel bir video daha paylaşarak, ilgiye teşekkür etti.

TUSAŞ, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletin iradesinin yükselişi #KAAN

Her koşulda tam destek veren, vatan sevgisini gökyüzüne taşıyan, maviliklerde al yıldızlı bayrağımızı bağımsızlık uğruna dalgalandıran bir milletin eseri…

Ve şimdi, bu milletin sesi göğe yükseliyor!"