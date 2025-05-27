Yapay zeka ile 2100 yılına ait röportajlar oluşturuldu
Google'ın Türkiye'de de kullanıma açtığı yeni yapay zeka modeli VEO 3, bir önceki sürüm olan Veo2'ye göre seslendirme ve dudak senkronizasyonu yapabiliyor. Görüntü kalitesinde de önemli iyileştirmeler sunuyor. İçerik üreticisi Ozan Sihay, VEO 3'ü kullanarak 2100 yılına yolculuk temalı bir video hazırladı.
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Sıkça Sorulan Sorular
VEO 3 nedir ve önceki sürümlerden farkı nedir?
VEO 3, Google tarafından geliştirilen yeni nesil bir yapay zeka video üretim modelidir. VEO 2'ye göre en büyük farkı, gerçekçi seslendirme ve dudak senkronizasyonu yapabilmesi ile birlikte çok daha gelişmiş görüntü kalitesi sunmasıdır.