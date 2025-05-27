Yapay zeka ile 2100 yılına ait röportajlar oluşturuldu

VEO 3 nedir ve önceki sürümlerden farkı nedir?

VEO 3, Google tarafından geliştirilen yeni nesil bir yapay zeka video üretim modelidir. VEO 2'ye göre en büyük farkı, gerçekçi seslendirme ve dudak senkronizasyonu yapabilmesi ile birlikte çok daha gelişmiş görüntü kalitesi sunmasıdır.