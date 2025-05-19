Akaryakıt istasyonunda gasp anı kamerada! Kadını dövüp arabasını çaldılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda; kimliği henüz belirlenemeyen üç kişi, araçla gelen bir kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde çıkan arbede sırasında yere düşen kadın saldırganlar tarafından darbedildi. Müdahale etmeye çalışan bir market çalışanı da saldırıya uğradı. Saldırganlar daha sonra kadına ait aracı gasbederek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.