Aracıyla takip ettiği kadının bir sözü yetti! Hızla ortadan kayboldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir kadın, bir kişinin aracıyla kendisini takip ettiğini öne sürdü.

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Cep telefonu ile kayda almaya başlayan kadın, şahsa "Seni polise veririm" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

EKİPLER ŞAHSIN PEŞİNDE

Olay sonrası görüntüler sosyal medyada paylaşan kadın, kendisinin takip edildiğini iddia ederek korkusunu dile getirdi.

Polis görüntüler üzerine soruşturma başlattı.