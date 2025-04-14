AVM'de görülünce ortalık karıştı! Zehirli engerek yılanı Türkiye'de

Elazığ'da bir alışveriş merkezinin otoparkında ortaya çıkan zehirli engerek yılanı, kısa süreli paniğe neden oldu. Elysium Park AVM’ye gelen bir vatandaş, alışveriş sonrası aracını almak üzere otoparka indiğinde aracının altından gelen sesi fark etti. Aracını hareket ettirdiğinde ise kıvrılmış halde duran büyük bir engerek yılanıyla karşılaştı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, zehirli yılan daha sonra bulunduğu yerden çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın ortaya çıkışı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.