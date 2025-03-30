Bayram telaşı İstanbul'u kilitledi: Alışveriş son güne kaldı!

Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul’un birçok ilçesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, ramazan ayının son iftarının ardından çarşı ve caddelere akın etti.

Sultangazi’de Eski Edirne Asfaltı Tramvay Caddesi, 1. Cebeci Caddesi, 15 Temmuz Meydanı ve Atatürk Bulvarı en yoğun noktalar arasında yer aldı. Vatandaşlar, mağazalarda ve seyyar tezgahlarda bayramlık kıyafet, ayakkabı, tatlı, şeker ve çikolata alışverişi yaptı.

Benzer bir hareketlilik Küçükçekmece’de de yaşandı. Sefaköy Halkalı Caddesi'nde alışverişe çıkanlar, hem mağazalara hem de sokak satıcılarına ilgi gösterdi. Son dakikaya kalan alışverişler nedeniyle her iki ilçede de araç ve yaya trafiğinde yoğunluk oluştu.