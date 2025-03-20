Bıçak ve sopalarla birbirlerine girdiler! Kavga meydan savaşına döndü

Konya'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, demir, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgada, ortalık adeta savaş alanına döndü. Yere düşenlerin de darbedildiği kavga çevredeki vatandaşların cep telefonlarına anbean yansıdı.

KAVGADA 12 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 12 kişinin yaralandığı belirtilirken, gruplardan biri Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Ömeranlı Mahallesi'ndeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, tedavilerinin ardından polis merkezine götürülecekleri bildirildi.