Böylesi görülmedi! Düğün konvoyunun önünü İnsansız Hava Aracı ile kestiler!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde üniversite öğrencileri, teknolojiyi gelenekle buluşturan sıra dışı bir olaya imza attı. TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan gençler, test uçuşu gerçekleştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir düğün konvoyunun önünü kesti. Geleneksel ‘yol kesme' geleneği bu kez farklı olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İHA üreten takımın kaptanı ve Makine Mühendisi Ferhat Öksüzoğlu, "Normalde araçla kesilir ama biz de İnsansız Hava Aracı ile düğün konvoyunun önünü kestik" dedi.