Çevirmeye takıldı, üst üste 6 şişe su içti! Ne yaptıysa kâr etmedi: "Şimdi mahvoldum"

Manavgat'ta gerçekleştirilen alkol uygulamasında, alkollü olduğu tespit edilen sürücü alkolmetreyi üflemeden önce arkadaşının büfeden aldığı 5-6 şişe suyu içip ağzını çalkalayarak alkolün etkisini düşürmeye çalıştı. Bütün çabalarına rağmen 91 promil alkollü çıkan Sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu. Ceza haberini alınca, "Mahvoldum" dedi. Ayrıca, görüntü alan basın mensubuna defalarca "Abi sen ne çekiyorsun. Üzerime bir şeyler giyeyim bari" diyerek tepki gösterdi.