Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte içki operasyonu! Görüntüler ortaya çıktı!

Antalya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda alkol kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 13 otel, 1 fabrika, çok sayıda iş yeri, depo ve ikamette yapılan aramalarda ise 2 milyon 81 bin litre sahte alkol, 272 bin şişe sahte alkollü içki, bin 180 paket kaçak sigara, 620 kaçak elektronik sigara, 525 emtia ve 16 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ele geçirilen malzemelerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük alkol kaçakçılığı olduğu belirtildi.