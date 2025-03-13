D-100'e çıkan tosun trafiği karıştırdı! O anlar kameraya yansıdı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yoluna çıkan tosun ortalığı karıştırdı. Polis ekipleri tosunu görünce trafiği durdurdu ve vatandaşlarla beraber tosunu durdurmak için seferber oldu.

BİR SÜRE SONRA YAKALANDI

Trafiğin aksamasına sebep olan tosun bir süre sonra yan yola çıktı. Ekipleri ve vatandaşları seferber eden tosun bir süre sonra yakalandı. Tosunun yolda araçların üzerine koştuğu, ekip ve vatandaşları da peşine taktığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.