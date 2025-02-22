Dağda kar gezintisinde karşılarına bir anda kurt çıktı

Amasya’da Kırklar Dağı'na tırmanan doğa tutkunları, karlı zeminde yürüyüş yaptıkları sırada bir kurtla karşılaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla hareket eden kurdun gruptan uzaklaştığı görüldü.

Doğa gezisi sırasında aniden bir kurtla karşılaşan grup, kısa süreli panik yaşadı. O anları kaydeden Ercan Eftelioğlu, kurdun hızla yön değiştirerek uzaklaştığını belirtti.

Yaşadıkları anları anlatan Murat Ata, "İlk kez bir kurtla karşılaştık ve ister istemez korktuk. Aramızda kadınlar ve çocuklar da vardı. Ama kurt da bizden çekinerek uzaklaştı"dedi.