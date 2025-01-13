Doğu'nun Çukurova'sında göçsüz kış: Leylekler şehri terk etmedi
13-01-2025 15:35
| Güncelleme: 13-01-2025 15:35
Türkiye'nin kuş çeşitliliği açısından zengin bölgelerinden biri olan ve "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak anılan Iğdır'da, kış mevsiminin gelmesine rağmen leylekler şehri terk etmedi. Çatı, minare gibi yüksek yerlerde yuvalarını koruyan leylekler, bölge halkının dikkatini çekmeye devam ediyor. Leyleklerin, Iğdır’daki huzurlu ve sıcak iklimi tercih etmesini "Iğdır’ın güzelliği" olarak yorumladığını belirten Muhammed Akkuş, "Iğdır Çukurova olarak bilinir. Mevsim çok soğuk değil normal geçiyor. Leylekler de soğuk havada buradan göç ediyor. Bu şekilde sıcak geçtiği için leylekler göç etmedi. Kar yağışı da yok. Biz ne kadar kar yağışını beklediysek maalesef bir türlü kar yağmadı. Kar yağmayınca leyleklerin de göç edeceği bir sebebi kalmadı" dedi.