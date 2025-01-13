Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>YAŞAM>Doğu'nun Çukurova'sında göçsüz kış: Leylekler şehri terk etmedi

Doğu'nun Çukurova'sında göçsüz kış: Leylekler şehri terk etmedi

13-01-2025 15:35 | Güncelleme: 13-01-2025 15:35
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Türkiye'nin kuş çeşitliliği açısından zengin bölgelerinden biri olan ve "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak anılan Iğdır'da, kış mevsiminin gelmesine rağmen leylekler şehri terk etmedi. Çatı, minare gibi yüksek yerlerde yuvalarını koruyan leylekler, bölge halkının dikkatini çekmeye devam ediyor. Leyleklerin, Iğdır’daki huzurlu ve sıcak iklimi tercih etmesini "Iğdır’ın güzelliği" olarak yorumladığını belirten Muhammed Akkuş, "Iğdır Çukurova olarak bilinir. Mevsim çok soğuk değil normal geçiyor. Leylekler de soğuk havada buradan göç ediyor. Bu şekilde sıcak geçtiği için leylekler göç etmedi. Kar yağışı da yok. Biz ne kadar kar yağışını beklediysek maalesef bir türlü kar yağmadı. Kar yağmayınca leyleklerin de göç edeceği bir sebebi kalmadı" dedi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Doğu'nun Çukurova'sında göçsüz kış: Leylekler şehri terk etmedi - YAŞAMYAŞAM
Doğu'nun Çukurova'sında göçsüz kış: Leylekler şehri terk etmedi
Metrobüsün önünü kestiler! Beylikdüzü-Avcılar durağında vatandaşlar çileden çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Metrobüsün önünü kestiler! Beylikdüzü-Avcılar durağında vatandaşlar çileden çıktı
3 kadından 'pes' dedirten hırsızlık! Lüks sitede 100 bin TL'lik vurgun yaptılar - GÜNDEMGÜNDEM
3 kadından 'pes' dedirten hırsızlık! Lüks sitede 100 bin TL'lik vurgun yaptılar
Balıkesir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı - GÜNDEMGÜNDEM
Balıkesir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı
İran’daki Türk takımı Traktör'ün taraftar videosu izlenme rekorları kırdı - SPORSPOR
İran’daki Türk takımı Traktör'ün taraftar videosu izlenme rekorları kırdı
Oyun oynarken ateş yaktılar, olanlar oldu! Samanlık küle döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Oyun oynarken ateş yaktılar, olanlar oldu! Samanlık küle döndü
ANKA III'ten bir ilk! Gövde içerisinden mühimmat atışı başarıyla gerçekleşti - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
ANKA III'ten bir ilk! Gövde içerisinden mühimmat atışı başarıyla gerçekleşti
Düğündeki maganda dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 9 yaşındaki çocuk vurulmuştu! - GÜNDEMGÜNDEM
Düğündeki maganda dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 9 yaşındaki çocuk vurulmuştu!
Kız arkadaşının attığı mesajla çılgına döndü! Yaptıkları 'pes' dedirtti - GÜNDEMGÜNDEM
Kız arkadaşının attığı mesajla çılgına döndü! Yaptıkları 'pes' dedirtti
Frene bile basmadan kafa kafaya girdiler! Korkunç kaza kamerada - DÜNYADÜNYA
Frene bile basmadan kafa kafaya girdiler! Korkunç kaza kamerada
Aydın'da tren yolunda korkutan anlar: Araç bir anda devrildi - GÜNDEMGÜNDEM
Aydın'da tren yolunda korkutan anlar: Araç bir anda devrildi
Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistten itiraf: Bayılıyorum! - YAŞAMYAŞAM
Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistten itiraf: Bayılıyorum!
Galata Köprüsü'nün korkulukları kırıldı, bir kişi denize düştü! - GÜNDEMGÜNDEM
Galata Köprüsü'nün korkulukları kırıldı, bir kişi denize düştü!
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı! - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı!
Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu - YAŞAMYAŞAM
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistten itiraf: Bayılıyorum! - YAŞAMYAŞAM
Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistten itiraf: Bayılıyorum!
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu - YAŞAMYAŞAM
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Zavadanak Bekir'in başı tilkilerle dertte! Gülümseten sitem - YAŞAMYAŞAM
Zavadanak Bekir'in başı tilkilerle dertte! Gülümseten sitem
ABD'deki orman yangını hızla yayılıyor! - YAŞAMYAŞAM
ABD'deki orman yangını hızla yayılıyor!
Bursa’da iskele çöktü: Faciadan dönülen o anları kayda aldı! - YAŞAMYAŞAM
Bursa’da iskele çöktü: Faciadan dönülen o anları kayda aldı!
Hong Kong’da 2 Trabzonlu karşılaşırsa: Sosyal medyada gündem oldu! - YAŞAMYAŞAM
Hong Kong’da 2 Trabzonlu karşılaşırsa: Sosyal medyada gündem oldu!
Görenler hayrete düşüyor! İncir ağacı kışın meyve verdi - YAŞAMYAŞAM
Görenler hayrete düşüyor! İncir ağacı kışın meyve verdi
Kar odasına döndü: Boyunu görenler şaşırıp kaldı! - YAŞAMYAŞAM
Kar odasına döndü: Boyunu görenler şaşırıp kaldı!
Sis bulutları ortaya masalsı manzaralar çıkarttı! - YAŞAMYAŞAM
Sis bulutları ortaya masalsı manzaralar çıkarttı!