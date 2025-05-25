Galatasaray'ın şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı: Verdiği isimler herkesi şaşırttı

Kuzey Irak'ın Duhok kentinde evinde aslan besleyen ve aslan terbiyecisi olarak bilinen Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Galatarasay'ın 25. şampiyonluğunu ismini 'Fatih Terim' ve 'Okan Buruk' verdiği aslanlarıyla kutladı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Akbey, "Galatasaray simgesi olan aslanı besliyorum. En büyük hayalim Galatasaray stadında adı Fatih Terim olan aslanla maç izlemek. İsmi Okan Buruk aslan şu an yavru. O da büyüyecek. Osimhen, Icardi, Barış Alper Yılmaz, Yunus ve aynı zamanda Abdülkerim'in de isimlerini yaşatacağım. Onlar da bu sene doğum yaptılar. Ufaklar, daha gözlerini açmadılar. Erkek aslanlara futbolcuların isimleri verildi" dedi.