Halk otobüsünde bir anda yere yığıldı! Korku dolu anlar kamerada

Çorum’da halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren bir vatandaş, fenalaşarak yere yığıldı. Olayı fark eden otobüs şoförü, güzergahını değiştirerek hastayı en yakın hastaneye ulaştırdı. Yolcunun fenalaştığı anlar ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde fenalaşan vatandaşın bir anda yere düştüğü görülüyor. Durumu fark eden sürücü, araçtaki yolculardan yardım istiyor. Yolcular fenalaşan vatandaşa ilkyardımda bulunurken, sürücü aracı hareket ettiriyor. Fenalaşan vatandaş daha sonra hastaneye ulaştırılıyor.