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Hayrete düşüren bina TikTok'ta viral oldu! Sadece bir göz yanılması
25-12-2024 09:36
| Güncelleme: 25-12-2024 09:38
Yunanistan'ın Vodina şehrindeki bir bina video paylaşım uygulaması TikTok'ta viral oldu. Apartman ilk bakışta yarısı eksik gibi görünse de kamera açısı değişince işin aslı ortaya çıkıyor!
Özgün mimarisinin bir sonucu olarak optik bir yanılsam binayı incecik bir yapı olarak gösteriyor. Kamera açısı değiştiğinde apartman üçgen gibi görünüyor, ön cepheden bakıldığında ise gözü yanıltıyor.
On binlerce TikTok kullanıcısı tarafından yorumlanıp çoğaltılan videoyu yayınlayan kullanıcı, "Yalnızca Yunanistan'da" ifadesini de not düşmeyi ihmal etmemiş.