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'Sincap' lakaplı örümcek adam! Vatandaş 'Hırsız' var diye bağırdı, duyan olmadı

GÜNDEM

Dana E-5'e daldı, trafiği felç etti! Polisin uzun uğraşları kamerada

YAŞAM

Hayrete düşüren bina TikTok'ta viral oldu! Sadece bir göz yanılması

POLİTİKA

Asgari ücret zammına Mustafa Sarıgül tepkisi: "Dağ fare doğurdu"

DÜNYA

Gören dönüp bir daha bakıyor! Jet ski'yi Ferrari'ye benzetti

GÜNDEM

Trafikte 'ben boksörüm' deyip birbirlerine saldırdılar! İkisi de yumruk isabet ettiremedi

GÜNDEM

Kahraman kuryeden hayat kurtaran davranış! Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı

GÜNDEM

Aracındaki karları temizlemeyen sürücü kazaya neden oldu

GÜNDEM

Karadeniz'de çevre katliamı! Yunuslar karaya vurdu

GÜNDEM

Mardin'de sokak ortasında çatışma! Pompalı tüfeklerle birbirlerine saldırdılar

GÜNDEM

Alkollü sürücü polisleri canından bezdirdi, yetmedi azarladı! 'Dünkü çocuk musun?'

GÜNDEM

Dönerciden hayat kurtaran manevra

DÜNYA

Acı tesadüf! Köprünün kötü durumunu kayda alırken çöktü: Ölü ve kayıplar var

GÜNDEM

Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğa platin takıldı

GÜNDEM

Balıkesir'deki patlamada ortalık savaş alanına döndü! İşte ilk görüntüler

GÜNDEM

Öğrencilerini kripto para reklamı için kullanan öğretmen tepkilere neden oldu