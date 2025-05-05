İhbar üzerine gittiği düğünde halay çekti! O renkli anlar kameralara böyle yansıdı

Düzce’de sokak düğünü yapılan mahallede bazı araçların yolu kapatacak şekilde park etmesi sebebi ile başka araçlar geçemeyince ihbar üzerine bölgeye trafik ekipleri geldi. Bölgeye giden motosikletli trafik polisi araçların kaldırma çalışmasının ardından düğün sahipleri tarafından halaya davet edildi. Polis kendisine yapılan daveti kırmayarak davetlilerle halay çekti. O anlar düğündeki katılımcılar tarafından kameraya kaydedilince renkli görüntüler ortaya çıktı.