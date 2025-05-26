İstanbul'da pazarda gaz saldırısı! Müşteriler ve esnaf kaçıştı

İstanbul Bayrampaşa’da kapalı pazar alanında kimliği belirsiz bir kişi, havalandırma boşluğuna biber gazı sıkarak ortalığı karıştırdı.

Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan İSPARK Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'ndaki kapalı pazar yerinde akşam saatlerindeki olayda henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, pazarın havalandırma sistemine biber gazı sıkarak olay yerinden kaçtı.

Gözleri yaşaran, nefes almakta zorlanan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar panikle alanı terk etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede biber gazının havalandırma kanalından pazar alanına yayıldığı tespit edildi.

PAZARCILARIN VE HALKIN GÖZLERİ YANMAYA BAŞLADI

Pazar esnaflarından Adem Arıcı, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı: “Çalışırken alt kattan gaz atıldığını söylediler. Gözlerimiz yanmaya, yaşarmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadan herkes kendini dışarı attı. Hâlâ içeride az da olsa koku var. Ambulans ve polisler müdahale etti, ama neden yapıldığını bilmiyoruz.”