İstanbul'da şiddetli rüzgar ağacı arabanın üstüne yıktı

İstanbul Sarıyer Merkez Mezarlığı’nda şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Olay sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Geçici olarak trafiğe kapatılan yol, ağacın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.





"BİR GÜN DÜŞECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM"



Aracının üzerine ağaç devrildiğini söyleyen Naciye Yıldırım, "Aracımla alışveriş yapmaya giderken ağaç devrildi. Ağacın devrilmesiyle araba sanki kendiliğinden durdu. Çünkü müdahale etmedim, çok yavaştım. Ağaçlardan hep korkuyordum. Ağaçların tekin olmadığını ve bir gün düşeceğini tahmin ediyordum. Bugün de düştü zaten" diye konuştu.