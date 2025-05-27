Kadınlar arasında AVM önünde meydan dayağı!

Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Forum Alışveriş Merkezi önünde, kadınlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Güvenevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadın grubu arasında başlayan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede iki kadın yere düşerken, diğer kadınların tekme ve yumruklarla saldırmaya devam ettiği görüldü. Alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti.