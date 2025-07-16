Karşıya geçmeye çalıştı, metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde hızla yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün Diyarbakır Ergani-Dicle kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Eşref Uşar’a (40) otomobil çarptı. Çarpmayla birlikte Uşar, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uşar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

