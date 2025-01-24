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Kıbrıs'tan dönen genç kız ekipleri alarma geçirdi!

24-01-2025 22:16 | Güncelleme: 24-01-2025 22:20
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Bartın'da evinde uyuyakalan genç kız uyandırılamayınca, ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Orduyeri Mahallesi Martı Sitesi'nde yaşayan ve Kıbrıs'tan dönen K.K. isimli genç kız, evde uyuyakaldı. Anahtarı kapının ağzında bırakması nedeniyle eve gelen ailesi içeri giremedi. Komşularının da desteği ile kıza ulaşmaya çalışan ailenin çabaları sonuçsuz kaldı. Genç kızın uyuduğunu öğrenen ailesi ve site sakinleri rahat bir nefes alırken, ekipler de geri döndü…

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