Köpeğin hediyesi esnafı duygulandırdı
03-12-2024 21:12
| Güncelleme: 03-12-2024 21:14
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ares isimli sokak köpeğinin esnafa verdiği hediye duygulandırdı. Ceyhun Satır, 5 yıldır sokakta beslediği köpeğin kendisine getirdiği pişmiş tavuk budunu görünce şaşkınlığa uğradı. Kendisine bakan insana kendince hediye getiren hayvanın o anları gülümsetti.
Olay anında duygusallaştığını söyleyen Ceyhun Satır, “5 yıldır baktığımız Ares isimli bir köpeğimiz var. Bu köpek mahallenin maskotu oldu. Çok sevdiğimiz bir köpeğimiz. Bugün de sabah saatlerinde kapıya pişmiş tavuk bıraktı. Biz yıllardır ona mama veriyoruz, kışın battaniye ile ısıtıyoruz. O da vefa borcunu ödemek için bana pişmiş et getirmiş. Bunu görünce hemen video çekmek istedim. Vefanın sadece insanlarda değil hayvanlarda da olduğunu görmüş oldum. Çok duygusal bir andı. Ares 9 veya 10 yaşında. Güzel bir sevgi bağımız var. Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi. ‘Sen bana baktın, şimdi sıra bende gibi' bir durum oluştur. Çok güzel bir duyguydu." dedi