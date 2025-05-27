Küçük çocuğa çarpıp kaçacaktı! 'Kedi sandım' dedi

İstanbul Bağcılar’da 16 Mayıs’ta 100. Yıl Mahallesi 2233. Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki E.P.K'ya yoldan geçen araç çarptı. E.P.K'nin babası Salih Keser, olayın 16 Mayıs'ta gerçekleştiğini belirterek şu şekilde konuştu: "Arkadaş kaçacaktı mağazadaki bir abimiz şoförü durduruyor. Apar topar ben de camdan atlayacaktım sonra vazgeçtim. Çocuğumun arabaya bindirilişi ve hastaneye gidişinde bize yardımcı oldu ondan sonra yok. Hem maddi hem de manevi ben davacıyım, sürecimiz de devam ediyor. Ben bu konunun takipçisiyim." .

Mağdur olduklarını kaydeden Keser, "Çocuğumun tedavisi devam ediyor. Bu çocuk bir insan sonuçta, akciğer ve dalakta yırtık vardı. Raporlarımız da mevcut. Araba buradan geliyor, benim çocuğum tam karşıya geçerken o da görmüyor küçük olduğu için. Bir de insanlara diyor ki 'Kediye vurdum, yok kaldırıma vurdum." ifadelerini kullandı.