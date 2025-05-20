Küfürler havada uçuştu! Kadınların saç saça kavgası kamerada

İstanbul Avcılar'da bulunan Sahil Parkı’nda dün öğle saatlerinde yaşanan olayda; yeşil alanda oturan iki kadın grubu arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların birbirine küfür etmesiyle tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa çıkan kavgayı araya giren vatandaşlar güçlükle ayırdı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine polisler geldi. Polis ekipleri birbirinden şikayetçi olduğunu söyleyen kadınları polis merkezine götürdü.