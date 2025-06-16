Kutlama için su sıçrattı, öğretmen tekmeyle karşılık verdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşanan şiddet olayı kamuoyunda tepki topladı. 30 Nisan 2024’te okulda düzenlenen voleybol turnuvası sonrası kuzenlerinin şampiyonluğunu kutlayan 6. sınıf öğrencisi E.E.Ö. (13), elindeki pet şişedeki suyu havaya savurdu. Bu sırada üzerine su sıçradığını öne süren beden eğitimi öğretmeni E.B. (45), öfkeyle öğrencisine koşarak tekme attı, ardından tokatladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, öğrencinin yere düştüğü ve aksayarak arkadaşlarının yanına gittiği görüldü.

Olayın ardından öğrencinin ailesi öğretmenden şikâyetçi oldu. “Basit yaralama” suçlamasıyla hakkında dava açılan öğretmen E.B., mahkemede su sıçradığı için bir anlık öfkeye kapıldığını ve pişman olduğunu söyledi. Darp raporu, olay anına ait okul tişörtü ve kamera kayıtları da dosyaya eklendi. Bursa 20. Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmeni hapis cezası yerine 5 bin 40 TL adli para cezasına çarptırdı.