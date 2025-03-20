Metroda sinirler gerildi! Yolcular hakaret eden genci tekme tokat dışarı attı

Metrolar açıldı mı? Hâlâ kapalı mı?

İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar) ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar) ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı. Araçlar Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek. Metro seferleri, ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine dönmeyecek.