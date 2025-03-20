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Metroda sinirler gerildi! Yolcular hakaret eden genci tekme tokat dışarı attı

Bursa'da toplu taşıma aracında yaşanan tartışma, yolcuların müdahalesiyle şiddete dönüştü. Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay'da meydana gelen olayda, genç bir yolcu ile yaşlı bir kişi arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek arbedeye dönüştü.

Şehreküstü metro istasyonunda toplu taşıma aracına binen genç yolcu, yaşlı bir adamla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yaşlı adama hakaret ettiği öne sürülen genç yolcuya, diğer yolcular tepki gösterdi.

Yaşlı yolcuya hakaret edilmesine öfkelenen grup, genç yolcuyu tekme tokat dövüp dışarı attı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Metrolar açıldı mı? Hâlâ kapalı mı?
İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar) ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar) ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı. Araçlar Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek. Metro seferleri, ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine dönmeyecek.
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