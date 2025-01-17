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Midye yiyen kişi içinden çıkan altınla şaşkınlığa uğradı

17-01-2025 01:34 | Güncelleme: 17-01-2025 01:36
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Karabük'te "çılgın mısırcı" olarak tanınan Yasin Yassıçayır, tezgahında bulunan midyelerden birine altın saklayarak ilginç bir yarışmaya imza attı. Midyelerden altını bulan Karabük Üniversitesi öğrencisi, ödülün sahibi oldu. Özel eğitimli çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle bilinen Yassıçayır, bu kez üniversite öğrencileri için eğlenceli bir sürpriz hazırladı. Tezgahındaki midyelerden birine altın saklayan ve üzerine “Bu midyedeki altın sahibini bekliyor” yazılı pankart asan Yassıçayır, öğrencilerin dikkatini çekti. Altını bulmak isteyen öğrenciler, yarışmaya büyük bir hevesle katıldı. Midyenin içindeki altını bulan üniversite öğrencisi, mutluluğunu dile getirerek Yassıçayır’a teşekkür etti. Etkinliğin amacını anlatan Yassıçayır, “Burada yoğun bir öğrenci kitlesi var. Onlara biraz moral ve eğlence katmak istedim. Bu etkinlik hem keyifli oldu hem de dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

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